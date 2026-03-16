Fanny Glissant, invitée de C pas si loin
C pas si loin
C pas si loin propose de décrypter les enjeux contemporains en France et à l'international depuis les Outre-mer. Présenté par Karine Baste, C pas si loin explore le monde depuis les Outre-mer. Cette France des trois océans, au carrefour de frontières et d'influences croisées, répond autrement aux dynamiques économiques, écologiques, géopolitiques ... et culturelles. Ce magazine propose un regard singulier sur nos enjeux contemporains et la place des territoires ultramarins dans le monde.
Fanny Glissant, invitée de C pas si loin
C pas si loin
Jason Temaui Man, invité de C pas si loin
C pas si loin
Martine Nourry, invitée de C pas si loin
C pas si loin
Jennifer Richard, invitée de C pas si loin
C pas si loin
Dans le Jura, avec Sylvie Vermeillet
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