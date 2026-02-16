Myriam Moïse, invitée de C pas si loin
C pas si loin
C pas si loin propose de décrypter les enjeux contemporains en France et à l'international depuis les Outre-mer. Présenté par Karine Baste, C pas si loin explore le monde depuis les Outre-mer. Cette France des trois océans, au carrefour de frontières et d'influences croisées, répond autrement aux dynamiques économiques, écologiques, géopolitiques ... et culturelles. Ce magazine propose un regard singulier sur nos enjeux contemporains et la place des territoires ultramarins dans le monde.
Myriam Moïse, invitée de C pas si loin
C pas si loin
Frédéric Régent, invité de C pas si loin
C pas si loin
Faridy Attoumane, invité de C pas si loin
C pas si loin
Jean-Christophe Gay, invité de C pas si loin
C pas si loin
Dans le Nord, avec Valérie Létard
Manger c'est voter
Saint-Pierre et Miquelon : le traitement des "Véhicules hors d'usage" (VHU)
Positive Outre-mer