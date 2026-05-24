La France de l'après-guerre : 1953-1962, les rêves fragiles (2/2)

Été 1944. Le Débarquement sonne la fin des années sombres. Aspirant dès lors à un avenir meilleur, les Français retroussent leurs manches et se lancent dans la reconstruction du pays. Mais, dans cette France de l'après-guerre, les espoirs et la réalité ne tardent pas à s'entrechoquer. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un nouvel ordre soc ... ial émerge avec la mise en place de l'État-providence. C'est l'heure de la croissance économique, du baby-boom, de la modernisation industrielle, de la sécurité sociale, de l'américanisation des modes de vie... Mais l'équilibre est précaire, et de nouveaux conflits sociaux, économiques et politiques font ressurgir les spectres d'un passé qu'on croyait révolu. De la Libération de Paris aux accords d'Évian signant l'indépendance de l'Algérie, en passant par la crise sociale de 1947, l'appel de l'abbé Pierre contre la misère, l'essor du confort moderne et les attaques de l'OAS, ce documentaire dresse le vaste tableau d'un pays qui oscille entre unité et déchirement.

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