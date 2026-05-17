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Documentaire

La France de l'après-guerre : 1944-1953, sortir de la guerre (1/2)

Été 1944. Le Débarquement sonne la fin des années sombres. Aspirant dès lors à un avenir meilleur, les Français retroussent leurs manches et se lancent dans la reconstruction du pays. Mais, dans cette France de l'après-guerre, les espoirs et la réalité ne tardent pas à s'entrechoquer. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un nouvel ordre soc ...

Publié le

Réalisateur

Mickael Gamransi

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/09/2026

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