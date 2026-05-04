Jean-Noël Barrot, invité du Grand Jury

Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, est l'invité du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Olivier Bost, chef du service politique de RTL et Perrine T ... arneaud de Public Sénat.

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