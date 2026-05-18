Porno interdit aux mineurs : la loi est-elle efficace ?

En France, depuis 1994, il est interdit d'exposer des mineurs à du contenu pornographique. Un principe évidemment piétiné par l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, 10% des enfants de moins de 11 ans ont déjà consulté ce type de contenus. Leur vision du sexe est de fait déformée et traumatisante. En 2022, un rapport d'informatio ... n du Sénat, "Porno, l'enfer du décor", alertait sur une industrie pornographique qui génère des violences systémiques envers les femmes et faisait du respect de l'interdiction aux mineurs une priorité. Depuis, la loi de 2024 a imposé aux sites porno de mettre en place un système de vérification de l'âge des utilisateurs. Est-elle respectée ? Efficace ? Contournée ? Avec des expert.es et la sénatrice Laurence Cohen, à l'origine du rapport sénatorial, Wendy Bouchard évalue la loi et alerte sur les ravages que cause la consultation du porno chez les jeunes.

Voir plus