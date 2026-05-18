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Porno interdit aux mineurs : la loi est-elle efficace ?

En France, depuis 1994, il est interdit d'exposer des mineurs à du contenu pornographique. Un principe évidemment piétiné par l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, 10% des enfants de moins de 11 ans ont déjà consulté ce type de contenus. Leur vision du sexe est de fait déformée et traumatisante. En 2022, un rapport d'informatio ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Wendy Bouchard

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/06/2029

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