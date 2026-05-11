Lyhanna : la justice en question

Andréa Bescond, réalisatrice et comédienne et Rémy Heitz, procureur général près la Cour de cassation, président du Conseil supérieur de la magistrature, sont les invités du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous pol ... itique du dimanche est présenté par Olivier Bost, chef du service politique de RTL et Perrine Tarneaud de Public Sénat.

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