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Le Grand Jury

Lyhanna : la justice en question

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Andréa Bescond, réalisatrice et comédienne et Rémy Heitz, procureur général près la Cour de cassation, président du Conseil supérieur de la magistrature, sont les invités du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous pol ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Perrine Tarneaud , Olivier Bost

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