Manuel Bompard, invité du Grand Jury
Le Grand Jury
Manuel Bompard, coordinateur national de la France insoumise et député des Bouches-du-Rhône, est l'invité du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Olivier Bost, chef du service pol ... itique de RTL et Perrine Tarrneaud de Public Sénat.
Manuel Bompard, invité du Grand Jury
Le Grand Jury
Lyhanna : la justice en question
Le Grand Jury
Questions au Gouvernement
Porno interdit aux mineurs : la loi est-elle efficace ?
Droit de suite