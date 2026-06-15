La côte de la mer d'Iroise avec Philippe Lavil

En compagnie de Philippe Lavil, Nathalie Schraen-Guirma nous propose de faire connaissance avec une Bretagne vibrante, de la côte sauvage de la Mer d'Iroise jusqu'aux Monts d'Arrée, berceau de nombreuses légendes. C'est l'occasion pour le chanteur de "Elle préfère l'amour en mer" et "Il tape sur des bambous" d'explorer le Finistère, terre de ses ancêt ... res. Ce voyage nous permet notamment de découvrir l'île de Molène, longtemps redoutée des marins et de nous imprégner du dynamisme de la ville de Brest avant de prendre la direction du Parc naturel régional d'Armorique. À proximité de la forêt d'Huelgoat, une rencontre avec un authentique druide nous plonge de manière inattendue au coeur de la culture bretonne.

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