Public Sénat
Le direct
Sur les routes mythiques de France

La côte de la mer d'Iroise avec Philippe Lavil

En compagnie de Philippe Lavil, Nathalie Schraen-Guirma nous propose de faire connaissance avec une Bretagne vibrante, de la côte sauvage de la Mer d'Iroise jusqu'aux Monts d'Arrée, berceau de nombreuses légendes. C'est l'occasion pour le chanteur de "Elle préfère l'amour en mer" et "Il tape sur des bambous" d'explorer le Finistère, terre de ses ancêt ...

Publié le

Présentateur

Nathalie Schraen-Guirma

Durée

51mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/08/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes