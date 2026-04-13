Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Manuel Bompard : « Les marges de raffinage ont été multipliées par 4 depuis le début de la guerre »

Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône est l’invité de la matinale Public Sénat. Le coordinateur de La France Insoumise est notamment revenu sur le conflit au Moyen-Orient et ses répercussions sur les prix de l’essence. Selon lui, le gouvernement ne prend pas de mesures concrètes pour répondre à cette hausse. Il souhaite mettre le faisceau ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

23mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/07/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !