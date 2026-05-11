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Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 10 juin 2026

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Au programme de cette édition : après plusieurs affaires ayant suscité une vive émotion dans l’opinion publique, le gouvernement réfléchit à de nouvelles mesures pour améliorer le traitement judiciaire des violences faites aux enfants et renforcer la protection des victimes. La réponse de l’État est-elle à la hauteur des attentes ? Maud Bregeo ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

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