Destination Francophonie au Brésil

Un voyage à travers le Brésil qui met en lumière une francophonie méconnue mais bien vivante, reliant ce pays-continent au reste du monde. De Rio de Janeiro à la frontière guyanaise, rencontre avec des Brésiliens francophones qui montrent comment la langue française tisse des liens inattendus dans leur pays. Destination Francophonie vous propose une ... rencontre avec des francophones qui nous présentent, en français, leur culture, leurs modes de vie, leurs engagements. L'émission valorise également des projets qui font vivre localement la langue française, une langue vivante, dynamique et en constante évolution.

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