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Destination francophonie

Destination Francophonie au Brésil

Un voyage à travers le Brésil qui met en lumière une francophonie méconnue mais bien vivante, reliant ce pays-continent au reste du monde. De Rio de Janeiro à la frontière guyanaise, rencontre avec des Brésiliens francophones qui montrent comment la langue française tisse des liens inattendus dans leur pays. Destination Francophonie vous propose une ...

Publié le

Thématique

Territoires

Présentateur

Ivan Kabacoff

Durée

49mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/09/2026

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