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Destination francophonie

Destination Francophonie au Kosovo

Bienvenue au Kosovo, le plus jeune État d'Europe, peut-être le plus méconnu des Balkans. Découverte des lieux incontournables et des richesses culturelles et gastronomiques de Pristina, la vibrante capitale, avec Desantila Muriqi, jeune Kosovare engagée. Puis visite des vestiges d'Ulpiana, la Pompéi des Balkans, en compagnie de l'archéologue Ilir Cula ...

Publié le

Thématique

Territoires

Présentateur

Ivan Kabacoff

Durée

49mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/09/2026

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