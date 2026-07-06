Destination Francophonie au Kosovo

Bienvenue au Kosovo, le plus jeune État d'Europe, peut-être le plus méconnu des Balkans. Découverte des lieux incontournables et des richesses culturelles et gastronomiques de Pristina, la vibrante capitale, avec Desantila Muriqi, jeune Kosovare engagée. Puis visite des vestiges d'Ulpiana, la Pompéi des Balkans, en compagnie de l'archéologue Ilir Cula ... j. Destination Francophonie vous propose une rencontre avec des francophones qui nous présentent, en français, leur culture, leurs modes de vie, leurs engagements. L'émission valorise également des projets qui font vivre localement la langue française, une langue vivante, dynamique et en constante évolution.

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