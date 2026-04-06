Public Sénat
Le direct
Le Grand Jury

Elisabeth Borne, invitée du Grand Jury

Elisabeth Borne, députée du Calvados et ancienne Première ministre, est l'invitée du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Olivier Bost, chef du service politique de RTL et Perrine...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Perrine Tarneaud , Olivier Bost

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/05/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique