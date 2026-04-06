Elisabeth Borne, invitée du Grand Jury
Le Grand Jury
Elisabeth Borne, députée du Calvados et ancienne Première ministre, est l'invitée du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Olivier Bost, chef du service politique de RTL et Perrine... Tarrneaud de Public Sénat.
Elisabeth Borne, invitée du Grand Jury
Le Grand Jury
Eric Zemmour, invité du Grand Jury
Le Grand Jury
Questions au Gouvernement