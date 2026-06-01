Emmanuel Grégoire, invité du Grand Jury
Le Grand Jury
Emmanuel Grégoire, Maire (PS) de Paris, est l'invité du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Olivier Bost, chef du service politique de RTL et Perrine Tarneaud de Public Sénat.
Emmanuel Grégoire, invité du Grand Jury
Le Grand Jury
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Le Grand Jury
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