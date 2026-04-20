Mathilde Panot, invitée du Grand Jury
Le Grand Jury
Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée Nationale, députée du Val-de-Marne, est l'invitée du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Olivier Bost, chef du service po... litique de RTL et Perrine Tarrneaud de Public Sénat.
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