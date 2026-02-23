Municipales 2026 : émission spéciale du premier tour

Dimanche 15 mars, LCP-Assemblée nationale et Public Sénat s'associent pour proposer une soirée événement pour le 1er tour des élections municipales 2026, en partenariat avec IPSOS. À partir de 19h30, Steve Jourdin (Public Sénat) et Elsa Mondin-Gava (LCP-Assemblée nationale) ouvrent cette soirée électorale, accompagnés d'experts et d'observateurs... de la vie politique. Ensemble, ils analysent les enjeux du scrutin, les chiffres de la participation et les premières estimations, commentées en plateau par Christelle Craplet, Directrice Public Affairs chez IPSOS. Des envoyés spéciaux interviennent également en duplex de différentes villes : Paris, Lyon, Marseille, Toulon, Roubaix, Nice... pour rendre compte de l'atmosphère sur le terrain, et donner les premières estimations. Nos partenaires de la presse régionale et des télévisions locales sont également en duplex pour donner les résultats de leurs territoires. À partir de 21h30, Adeline François (LCP-Assemblée nationale) et Thomas Hugues (Public Sénat) présentent la seconde partie de cette soirée électorale. Avec les réactions des politiques en direct, les derniers résultats et les analyses de leurs invités en plateau.

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