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Municipales 2026

Municipales 2026 : émission spéciale du premier tour

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Dimanche 15 mars, LCP-Assemblée nationale et Public Sénat s'associent pour proposer une soirée événement pour le 1er tour des élections municipales 2026, en partenariat avec IPSOS. À partir de 19h30, Steve Jourdin (Public Sénat) et Elsa Mondin-Gava (LCP-Assemblée nationale) ouvrent cette soirée électorale, accompagnés d'experts et d'observateurs...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Thomas Hugues , Steve Jourdin , Elsa Mondin-Gava , Adeline François

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