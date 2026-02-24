Emission spéciale : le bilan des élections municipales 2026
Municipales 2026
Au lendemain du 2nd tour, lundi 23 mars à 12h30, les deux chaînes parlementaires proposeront également une émission spéciale consacrée aux résultats des municipales et à leurs enjeux sur tout le territoire, coprésentée par Steve Jourdin (Public Sénat) et Elsa Mondin-Gava (LCP-Assemblée nationale).
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