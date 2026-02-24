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Municipales 2026

Emission spéciale : le bilan des élections municipales 2026

Au lendemain du 2nd tour, lundi 23 mars à 12h30, les deux chaînes parlementaires proposeront également une émission spéciale consacrée aux résultats des municipales et à leurs enjeux sur tout le territoire, coprésentée par Steve Jourdin (Public Sénat) et Elsa Mondin-Gava (LCP-Assemblée nationale).

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Steve Jourdin , Elsa Mondin-Gava

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/06/2026

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