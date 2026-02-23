Municipales à Bordeaux : le grand débat
Municipales 2026
En partenariat avec le quotidien Sud Ouest et la chaîne TV7, Public Sénat propose un débat événement à Bordeaux, coprésenté par Oriane Mancini (Public Sénat) et Jefferson Desport (Sud Ouest), avec la participation des principaux candidats : Thomas Cazenave (Union au centre) et Pierre Hurmic (Union de la gauche).
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Municipales 2026
Municipales 2026 : émission spéciale du premier tour (partie 2)
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Municipales 2026 : émission spéciale du premier tour (partie 1)
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