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Municipales 2026

Municipales à Bordeaux : le grand débat

En partenariat avec le quotidien Sud Ouest et la chaîne TV7, Public Sénat propose un débat événement à Bordeaux, coprésenté par Oriane Mancini (Public Sénat) et Jefferson Desport (Sud Ouest), avec la participation des principaux candidats : Thomas Cazenave (Union au centre) et Pierre Hurmic (Union de la gauche).

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

59mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/06/2026

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