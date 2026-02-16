Pétrole, une histoire de pouvoir - Cupidité et corruption - 2/2

Pétrole et pouvoir sont liés. En tant que principale source d'énergie, l'or noir décide de la croissance et de la récession, de la consommation, de la pauvreté et de la guerre. En 1973, alors que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) diminue ses livraisons pour sanctionner son ingérence dans la guerre arabo-israélienne, l'Occident p... rend conscience du poids de cette matière première, levier géopolitique capable d'inverser les rapports de pouvoir en l'espace d'une nuit.

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