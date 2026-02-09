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Pétrole, une histoire de pouvoir

Pétrole, une histoire de pouvoir - Essor et chute - 1/2

L'apparition de l'or noir fut en son temps une révolution miraculeuse : les lampes à pétrole éclairaient les demeures comme jamais auparavant, les usines employant des machines à moteur décuplaient soudainement leur productivité... Grâce au pétrole, la croissance économique a bondi et la fortune de certains, comme John D. Rockefeller, premier milli...

Publié le

Invité

Andreas Sawall

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/08/2026

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