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Explosion à Monaco :« Pas de qualification terroriste à ce stade »

Ce mardi, le procureur général de Monaco a tenu une conférence de presse suite à l’explosion survenue hier dans la principauté. Le bilan est de trois blessés, dont un homme d'affaires ukrainien sous sanctions de Kiev
Steve Jourdin

Par Steve Jourdin

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Publié le

« Nous ne retenons pas la qualification terroriste à ce stade », a déclaré ce mardi le procureur général de Monaco face aux journalistes. Avant de revenir sur le déroulé des faits.

Ce lundi soir, aux alentours de 21 heures, une explosion provoquée par un engin explosif a fait trois blessés dans un immeuble résidentiel de Monaco, près de la frontière française. Selon les premiers éléments de l’enquête confirmés par le procureur, un homme a déposé un sac contenant l’engin dans le hall de l’immeuble avant de prendre la fuite. Les autorités monégasques ont fait état de deux adultes grièvement blessés et d’un adolescent de 13 ans plus légèrement atteint. Tous ont été transférés vers des établissements hospitaliers de Nice.

 

Le suspect toujours en fuite

Une enquête a été ouverte pour « tentative d’assassinat » a indiqué le procureur, qui a précisé que le suspect était toujours en fuite. Les enquêteurs tentent actuellement d’exploiter les images de vidéosurveillance et les témoignages recueillis sur place. Selon les autorités monégasques, le suspect aurait été filmé quittant Monaco à pied en direction de la commune de Beausoleil, en France. Une coopération entre les polices française et monégasque a dans la foulée été mise en place pour tenter de l’interpeller avec, côté français, deux hélicoptères et une trentaine de gendarmes engagés autour de la principauté.

 

L’identité de l’une des victimes en question

D’après une source proche de l’enquête citée par l’AFP, l’un des blessés serait Vadim Ermolaev, un riche homme d’affaires ukrainien originaire de Dnipro, principalement actif dans l’immobilier, l’industrie et les boissons alcoolisées. Installé à Monaco, il figure parmi les grandes fortunes ukrainiennes. Cette identité n’a toutefois pas été confirmée officiellement par le parquet de Monaco, qui s’est refusé à tout commentaire concernant le profil des victimes.

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