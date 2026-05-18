Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du lundi 15 juin 2026

Au programme de cette édition : La tenue d’un sommet international mobilise fortement les territoires qui l’accueillent. Sécurité, organisation, retombées économiques, circulation : les enjeux sont nombreux pour les collectivités concernées. Reportage en Haute-Savoie dans les coulisses de cette préparation exceptionnelle. Plusieurs affaires réce ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/09/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique