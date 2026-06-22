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Bonjour chez vous !

Etienne de Poncins : "La question n'est pas de savoir si l'Ukraine va gagner la guerre, mais quand"

Invité de la matinale, l’ambassadeur de France en Pologne, ancien ambassadeur en Ukraine au moment du déclenchement de la guerre, Etienne de Poncins est revenu sur la situation en Ukraine ainsi que sur les principaux enjeux géopolitiques et les conflits internationaux actuels. Depuis quelques jours, l’armée ukrainienne tente d’asphyxier la Crimée ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

20mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/09/2026

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