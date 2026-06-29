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Marc Fesneau : "En quoi la chute du gouvernement Lecornu va changer quelque chose ?"

Dénonçant une « impréparation » du gouvernement dans sa gestion de la canicule, le groupe Écologiste et Social à l'Assemblée nationale a annoncé mardi 30 juin vouloir déposer une motion de censure contre le Premier ministre, avec le soutien de La France insoumise. Interrogé sur la pertinence de cette motion de censure, l'ancien ministre de l'Agric ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/09/2026

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