Frontières : "Erik Tegnér est seul à pratiquer un journalisme (...) charognard" selon P. Ouzoulias

Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat", le texte de Gérald Darmanin de réforme de la justice criminelle adopté au Sénat, après modification. Y-a-t-il dans ces ajouts des sénateurs de quoi rassurer les avocats mobilisés partout en France contre le plaider-coupable criminel, lundi dernier¿? Également à la une cette semaine, ... la fin du parcours du texte de simplification de la vie économique¿: ce texte, dans les tuyaux depuis deux ans mais devenu inflammable avec l'ajout de la suppression des ZFE, les zones à faible émission. Troisième thème cette semaine¿: la loi-cadre sur les transports, examinée au Sénat. Que peut-on attendre de texte concrètement dans nos vies quotidiennes¿? Et enfin, l'enquête continue pour la commission qui travaille sur les zones grises de l'information, avec l'audition de ces médias en ligne «¿Frontières¿» ou encore «¿Blast¿».

Voir plus