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En direct du Sénat

Frontières : "Erik Tegnér est seul à pratiquer un journalisme (...) charognard" selon P. Ouzoulias

Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat", le texte de Gérald Darmanin de réforme de la justice criminelle adopté au Sénat, après modification. Y-a-t-il dans ces ajouts des sénateurs de quoi rassurer les avocats mobilisés partout en France contre le plaider-coupable criminel, lundi dernier¿? Également à la une cette semaine, ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/04/2027

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