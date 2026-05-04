Violences post-victoire du PSG : "la réponse pénale n'est pas au rendez-vous"

Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat", le choc et l’indignation de la classe politique après les violences qui ont accompagné la victoire du PSG samedi soir. Quelle doit être maintenant la réponse du gouvernement¿? Également à la une cette semaine, la loi de programmation militaire examinée par les sénateurs après son a ... doption par l’Assemblée nationale. Le Sénat renforce de 14 milliards l’effort pour nos armées. Troisième titre cette semaine¿: et les difficultés budgétaires que traverse la France. Le gouvernement a annoncé 6 milliards de coupes pour tenter de ramener le déficit à 5% du PIB¿: nous verrons quels sont les ministères concernés. Et enfin, les sénateurs ont examiné un texte sur les universités privées, face aux pratiques douteuses d’une partie du secteur.

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