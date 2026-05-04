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Violences post-victoire du PSG : "la réponse pénale n'est pas au rendez-vous"

Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat", le choc et l’indignation de la classe politique après les violences qui ont accompagné la victoire du PSG samedi soir. Quelle doit être maintenant la réponse du gouvernement¿? Également à la une cette semaine, la loi de programmation militaire examinée par les sénateurs après son a ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/06/2027

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