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Municipales 2026

Municipales 2026 : émission spéciale du premier tour (partie 2)

Dimanche 15 mars, LCP-Assemblée nationale et Public Sénat s'associent pour proposer une soirée événement pour le 1er tour des élections municipales 2026, en partenariat avec IPSOS. À partir de 21h30, Adeline François (LCP-Assemblée nationale) et Thomas Hugues (Public Sénat) présentent la seconde partie de cette soirée électorale. Avec les réac...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Thomas Hugues , Adeline François

Durée

2h5mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/06/2026

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