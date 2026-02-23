Municipales 2026 : émission spéciale du premier tour (partie 2)

Dimanche 15 mars, LCP-Assemblée nationale et Public Sénat s'associent pour proposer une soirée événement pour le 1er tour des élections municipales 2026, en partenariat avec IPSOS. À partir de 21h30, Adeline François (LCP-Assemblée nationale) et Thomas Hugues (Public Sénat) présentent la seconde partie de cette soirée électorale. Avec les réac... tions des politiques en direct, les derniers résultats et les analyses de leurs invités en plateau.

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