Guyane : une boutique solidaire donne une seconde vie aux objets pour enfants
En Guyane, une boutique solidaire collecte et revend vêtements, jouets et matériel de puériculture pour enfants. Chaque année, plusieurs tonnes d'objets sont récupérées, triées puis proposées à petits prix, répondant à une forte demande liée à une natalité élevée. Ce modèle permet à la fois de réduire les déchets et d'aider les familles ... à s'équiper à moindre coût. Face au succès, l'association cherche désormais à s'agrandir pour développer la collecte et répondre aux besoins croissants.
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