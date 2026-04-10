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Guyane : une boutique solidaire donne une seconde vie aux objets pour enfants

En Guyane, une boutique solidaire collecte et revend vêtements, jouets et matériel de puériculture pour enfants. Chaque année, plusieurs tonnes d'objets sont récupérées, triées puis proposées à petits prix, répondant à une forte demande liée à une natalité élevée. Ce modèle permet à la fois de réduire les déchets et d'aider les familles ...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

2mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/04/2046

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