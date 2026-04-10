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Polynésie : la fibre de coco pour remplacer le plastique dans la perliculture

En Polynésie, la perliculture repose encore largement sur des cordages en plastique, sources de pollution et de microplastiques dans le lagon. Pour y remédier, un projet innovant propose de remplacer ces liens synthétiques par des cordes fabriquées à partir de fibres de coco. En associant bourre de coco et fibre résistante, cette solution vise à réd...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

2mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/01/4000

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