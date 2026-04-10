Polynésie : la fibre de coco pour remplacer le plastique dans la perliculture
En Polynésie, la perliculture repose encore largement sur des cordages en plastique, sources de pollution et de microplastiques dans le lagon. Pour y remédier, un projet innovant propose de remplacer ces liens synthétiques par des cordes fabriquées à partir de fibres de coco. En associant bourre de coco et fibre résistante, cette solution vise à réd... uire l'impact environnemental tout en conservant des performances adaptées. Déjà testé en conditions réelles, ce projet soutenu financièrement pourrait offrir une alternative durable à deux filières clés de l'archipel : la perliculture et la production de coco.
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