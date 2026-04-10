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Martinique : la bagasse de canne à sucre transformée en isolant écologique

En Martinique, une entreprise innovante valorise la bagasse de canne à sucre, un résidu issu de la fabrication du rhum, pour produire des panneaux d'isolation. Mélangée à un liant synthétique, puis compressée et chauffée, cette matière devient un isolant performant, à la fois thermique et acoustique. Produit localement, ce matériau séduit déjà...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

2mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/04/2046

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