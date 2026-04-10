Martinique : la bagasse de canne à sucre transformée en isolant écologique

En Martinique, une entreprise innovante valorise la bagasse de canne à sucre, un résidu issu de la fabrication du rhum, pour produire des panneaux d'isolation. Mélangée à un liant synthétique, puis compressée et chauffée, cette matière devient un isolant performant, à la fois thermique et acoustique. Produit localement, ce matériau séduit déjà... des bailleurs sociaux malgré un coût légèrement supérieur aux isolants importés. Plus rapide à obtenir et moins dépendant des transports, il présente aussi l'avantage d'être recyclable et durable. Soutenue financièrement, l'entreprise espère désormais accélérer son développement avec la construction d'une nouvelle usine.

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