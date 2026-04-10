La Réunion : réparer au lieu de jeter, une dynamique qui crée de l'emploi

À La Réunion, un événement dédié au réemploi et à la réparation sensibilise les habitants à adopter de nouveaux réflexes. Grâce à des ateliers gratuits, chacun peut apprendre à réparer ses objets du quotidien et éviter ainsi de les remplacer. Cette démarche s'inscrit aussi dans une logique d'insertion professionnelle. Des structures locales... récupèrent des matériaux pour fabriquer du mobilier tout en formant des personnes éloignées de l'emploi. Une double approche, à la fois écologique et sociale, qui répond aux enjeux du territoire.

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