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La Réunion : réparer au lieu de jeter, une dynamique qui crée de l'emploi

À La Réunion, un événement dédié au réemploi et à la réparation sensibilise les habitants à adopter de nouveaux réflexes. Grâce à des ateliers gratuits, chacun peut apprendre à réparer ses objets du quotidien et éviter ainsi de les remplacer. Cette démarche s'inscrit aussi dans une logique d'insertion professionnelle. Des structures locales...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

3mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/04/2046

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