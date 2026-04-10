Martinique : les agriculteurs misent sur le tourisme pour se diversifier

En Martinique, l'agritourisme se développe progressivement. Des agriculteurs ouvrent leurs exploitations aux visiteurs pour faire découvrir leurs productions, comme la vanille, les fruits ou encore les cultures maraîchères. Certains proposent des visites guidées, d'autres des expériences participatives, voire des hébergements écologiques. Cette dive... rsification permet de valoriser le savoir-faire local, de créer du lien avec les visiteurs et surtout de générer des revenus complémentaires. Une tendance encore émergente sur l'île, mais qui séduit de plus en plus de professionnels comme de touristes en quête d'authenticité.

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