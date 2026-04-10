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Martinique : les agriculteurs misent sur le tourisme pour se diversifier

En Martinique, l'agritourisme se développe progressivement. Des agriculteurs ouvrent leurs exploitations aux visiteurs pour faire découvrir leurs productions, comme la vanille, les fruits ou encore les cultures maraîchères. Certains proposent des visites guidées, d'autres des expériences participatives, voire des hébergements écologiques. Cette dive...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

3mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/04/2046

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