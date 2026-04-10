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Polynésie : la cuisson solaire s'invite dans le quotidien des habitants

À Papeete, des habitants apprennent à fabriquer des fours solaires lors d'ateliers participatifs. Ce projet, basé sur des techniques low-tech et des matériaux de récupération, permet de cuisiner grâce à l'énergie du soleil, abondante dans l'archipel. Au-delà de l'aspect écologique, l'initiative vise à sensibiliser la population, y compris les en...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

2mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/01/4000

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