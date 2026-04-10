Polynésie : la cuisson solaire s'invite dans le quotidien des habitants

À Papeete, des habitants apprennent à fabriquer des fours solaires lors d'ateliers participatifs. Ce projet, basé sur des techniques low-tech et des matériaux de récupération, permet de cuisiner grâce à l'énergie du soleil, abondante dans l'archipel. Au-delà de l'aspect écologique, l'initiative vise à sensibiliser la population, y compris les en... fants, à des solutions simples et accessibles, particulièrement utiles dans les zones isolées. Soutenu financièrement, le projet entend aussi développer d'autres outils durables, comme des séchoirs solaires, pour encourager l'autonomie énergétique et alimentaire.

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