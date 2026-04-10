Saint-Pierre-et-Miquelon : un cargo à voile ouvre une nouvelle route commerciale

À Saint-Pierre-et-Miquelon, un cargo à voile assure désormais une liaison transatlantique plus rapide, réduisant de moitié les délais de transport. Une avancée qui permet l'arrivée de produits frais jusque-là difficiles à importer, tout en les rendant plus accessibles. Au retour, le navire offre aussi de nouvelles opportunités d'exportation, nota... mment pour les produits de la mer comme le homard, jusqu'ici freinés par des contraintes logistiques. En parallèle, il contribue à l'évacuation de déchets stockés sur l'archipel. Une solution logistique innovante, à la fois économique et environnementale.

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