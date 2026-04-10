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Saint-Pierre-et-Miquelon : un cargo à voile ouvre une nouvelle route commerciale

À Saint-Pierre-et-Miquelon, un cargo à voile assure désormais une liaison transatlantique plus rapide, réduisant de moitié les délais de transport. Une avancée qui permet l'arrivée de produits frais jusque-là difficiles à importer, tout en les rendant plus accessibles. Au retour, le navire offre aussi de nouvelles opportunités d'exportation, nota...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

3mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/04/2046

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