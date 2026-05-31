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Sur les routes mythiques de France

La Route de la Côte d'Argent avec Julie Ferrier

D'Hossegor à Mimizan, cette route nous fait découvrir le département des Landes, entre océan et forêt, en compagnie d'une amoureuse de la région, la comédienne Julie Ferrier. Début du voyage au Lac marin d'Hossegor. Direction ensuite Seignosse où se trouve l'Étang Blanc, que l'on explore en barque, au milieu des pins et des chênes lièges. Plus lo ...

Publié le

Présentateur

Nathalie Schraen-Guirma

Durée

51mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/08/2028

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