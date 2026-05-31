La Route de la Côte d'Argent avec Julie Ferrier

D'Hossegor à Mimizan, cette route nous fait découvrir le département des Landes, entre océan et forêt, en compagnie d'une amoureuse de la région, la comédienne Julie Ferrier. Début du voyage au Lac marin d'Hossegor. Direction ensuite Seignosse où se trouve l'Étang Blanc, que l'on explore en barque, au milieu des pins et des chênes lièges. Plus lo ... in, sur la mythique Plage des Casernes, deux mordus nous parlent du surf, véritable art de vivre pour beaucoup de landais. Après un détour par les paysages luxuriants du Courant d'Huchet, visite au Phare de Contis, plus haut phare de la région. La route s'achève sur les bords du Lac d'Aureilhan, dans l'ancienne résidence où le duc de Westminster recevait Charlie Chaplin, Coco Chanel ou Winston Churchill ...

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