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Sur les routes mythiques de France

La Route Jacques-Coeur avec Yann Queffélec

Accompagnée du célèbre écrivain breton, Yann Queffélec, Nathalie Schraen-Guirma nous invite à parcourir la fabuleuse et romantique route Jacques-Coeur. Pour Yann Queffélec, amoureux de la mer, c'est une véritable découverte de cette terre berrichonne, riche de ses merveilleux paysages, de ses produits du terroir comme le crottin de Chavignol et de s ...

Publié le

Présentateur

Nathalie Schraen-Guirma

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/08/2028

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