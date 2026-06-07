La Route Jacques-Coeur avec Yann Queffélec

Accompagnée du célèbre écrivain breton, Yann Queffélec, Nathalie Schraen-Guirma nous invite à parcourir la fabuleuse et romantique route Jacques-Coeur. Pour Yann Queffélec, amoureux de la mer, c'est une véritable découverte de cette terre berrichonne, riche de ses merveilleux paysages, de ses produits du terroir comme le crottin de Chavignol et de s ... on patrimoine médiéval comme le château d'Ainay-Le-Vieil. En point d'orgue au voyage, Nathalie et Yann visitent à Bourges l'incroyable Palais de Jacques Coeur, marchand, aventurier et argentier du roi Charles VII.

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