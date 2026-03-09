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Enseignement privé sous et hors contrat : auditions au Sénat

Le 31 mars, la commission d’enquête du Sénat sur les mécanismes de financement privé des politiques publiques et des risques en matière d’influence, d’absence de transparence financière et d’entrave au fonctionnement de la démocratie auditionnait Edward Whalley et des représentantes de l’enseignement catholique. Le président de l’Académ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/03/2029

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