Enseignement privé sous et hors contrat : auditions au Sénat

Le 31 mars, la commission d’enquête du Sénat sur les mécanismes de financement privé des politiques publiques et des risques en matière d’influence, d’absence de transparence financière et d’entrave au fonctionnement de la démocratie auditionnait Edward Whalley et des représentantes de l’enseignement catholique. Le président de l’Académ... ie Saint-Louis, Edward Whalley, est revenu sur les modalités d’enseignement et de financement de son établissement soutenu par le milliardaire Pierre-Edouard Stérin. Interrogé sur ses liens avec celui-ci, il les a justifiés par la promotion d’une “éducation intégrale” attachée “aux valeurs du catholicisme et à la pensée sociale chrétienne”. Nathalie Tretiakow, secrétaire adjointe de l’enseignement catholique, a assuré devant les membres de la commission d’enquête que les établissements privés catholiques sous contrat respectaient les programmes et en particulier celui de l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Revivez ces échanges.

Voir plus