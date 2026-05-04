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Régulation de l'enseignement supérieur privé : le Sénat renforce les contrôles

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Le 1er juin, le Sénat a adopté le projet de loi visant à réguler l'enseignement privé supérieur. Alors que l'enseignement supérieur privé connaît un essor inédit depuis 2018, date d'entrée en vigueur de la réforme de l'apprentissage, le Gouvernement et le Parlement déplorent un manque de contrôle et des abus dans certains établissements priv ...

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Politique

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