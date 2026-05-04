Régulation de l'enseignement supérieur privé : le Sénat renforce les contrôles

Le 1er juin, le Sénat a adopté le projet de loi visant à réguler l'enseignement privé supérieur. Alors que l'enseignement supérieur privé connaît un essor inédit depuis 2018, date d'entrée en vigueur de la réforme de l'apprentissage, le Gouvernement et le Parlement déplorent un manque de contrôle et des abus dans certains établissements priv ... és. Le texte, porté par le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste, entend instaurer une "régulation par la qualité". Examiné en première séance au Sénat, le texte a été largement critiqué par les bancs de gauche et des écologistes. Tous ont dénoncé un texte pérennisant l'enseignement supérieur privé, aux dépens des universités publiques. Sénateurs de tous bancs espèrent cependant une inscription rapide du texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, après son adoption au Sénat.

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