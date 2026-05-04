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Gestion des monuments historiques : audition de la présidente du CMN

Le 27 mai, la commission de la culture du Sénat auditionnait, dans le cadre de la mission d'information sur la gestion des monuments historiques, Marie Lavandier, présidente du centre des monuments nationaux. Marie Lavandier est revenue sur l'attractivité des monuments du CMN, notamment permise par des investissements massifs dans la rénovation et l'en ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/05/2029

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