Gestion des monuments historiques : audition de la présidente du CMN

Le 27 mai, la commission de la culture du Sénat auditionnait, dans le cadre de la mission d'information sur la gestion des monuments historiques, Marie Lavandier, présidente du centre des monuments nationaux. Marie Lavandier est revenue sur l'attractivité des monuments du CMN, notamment permise par des investissements massifs dans la rénovation et l'en ... tretien de ces derniers. Afin d'accélérer et d'amplifier ces projets de sauvegarde du patrimoine, elle a affirmé souhaiter s'appuyer notamment sur des financements privés. Longuement interrogée sur le site du Mont Saint-Michel, Marie Lavandier a présenté les récents aménagements et travaux réalisés sur le site par le centre des monuments nationaux. Elle a également rappelé le caractère indispensable du monument au sein du CMN. Grâce à ses millions de visiteurs annuels, le site permet de financer l'entretien d'autres monuments du CMN, moins fréquentés. Revivez ces échanges.

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