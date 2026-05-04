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Protection de l’enfance : le Sénat reconnaît le droit de l’enfant à être défendu

Le 28 mai, le Sénat adoptait la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat. En séance publique, les sénateurs ont tous réaffirmé la nécessité d’assurer une meilleure protection de l’enfance, notamment dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance. Dans ce ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h29mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/05/2029

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