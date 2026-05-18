Public Sénat
Le direct
100% Sénat

“Zones grises de l’information” : audition de Giuliano da Empoli

Le 11 juin, la commission d’enquête du Sénat sur les “zones grises de l’information” auditionnait Giuliano Da Empoli, écrivain et auteur du “Mage du Kremlin”. L’écrivain a décrit la relation entre les Etats démocratiques et les grandes plateformes comme une “lutte de pouvoir”. Il a appelé à appliquer les législations déjà en vigu ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/05/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique