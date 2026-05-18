“Zones grises de l’information” : audition de Giuliano da Empoli

Le 11 juin, la commission d’enquête du Sénat sur les “zones grises de l’information” auditionnait Giuliano Da Empoli, écrivain et auteur du “Mage du Kremlin”. L’écrivain a décrit la relation entre les Etats démocratiques et les grandes plateformes comme une “lutte de pouvoir”. Il a appelé à appliquer les législations déjà en vigu ... eur dans l’Union européenne pour les réguler et amoindrir leur impact négatif dans la sphère politique. Le 4 juin, la commission d’enquête sur les zones grises de l’information auditionnait les représentants des acteurs de l’intelligence artificielle : Google, OpenAI et Anthropic. Les représentants d’Anthropic (Claude), OpenAI (ChatGPT) et de Google (Gemini) se sont tous positionnés en faveur de liens renforcés avec les pouvoirs publics pour une régulation de l’IA au service de la stabilité du débat public. Interrogés par le président de la commission d’enquête, tous ont détaillé les partenariats noués avec la presse traditionnelle afin de garantir un accès à une information sûre. Enfin, les représentants des géants de l’IA ont souhaité réaffirmer leur engagement dans la lutte contre les ingérences étrangères. Revivez ces échanges.

Voir plus