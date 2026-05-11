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Projet de loi d’urgence agricole : audition d’Annie Genevard

Le 9 juin, la commission des affaires économiques et la commission de l’aménagement du territoire du Sénat auditionnaient Annie Genevard, ministre de l’Agriculture. La ministre a présenté le projet de loi d’urgence sur la protection et la souveraineté agricoles qu’elle porte. Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale après deux ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h23mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/05/2029

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