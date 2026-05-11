Projet de loi d’urgence agricole : audition d’Annie Genevard

Le 9 juin, la commission des affaires économiques et la commission de l’aménagement du territoire du Sénat auditionnaient Annie Genevard, ministre de l’Agriculture. La ministre a présenté le projet de loi d’urgence sur la protection et la souveraineté agricoles qu’elle porte. Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale après deux ... semaines d’examen, le texte arrive au Sénat au mois de juin. Accusée par certains sénateurs de ne pas aller assez loin sur certaines dispositions du texte, la ministre a réaffirmé qu'il ne prétendait pas résoudre tous les maux du monde agricole, mais seulement apporter des réponses rapides à des problématiques concrètes pour les agriculteurs. Annie Genevard est ainsi revenue sur la protection du pastoralisme face aux loups. Interrogée sur la gestion de l’eau, la ministre a réaffirmé sa volonté de faciliter la mise en œuvre de projets de méga bassines. Enfin, elle a abordé le sujet des négociations commerciales et de leur régulation, deux semaines après la publication du rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur les marges de la grande distribution. Revivez ces échanges.

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