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Financements privés des politiques publiques : audition de Matthieu Pigasse

Le 11 juin, la commission d’enquête du Sénat sur les financements privés des politiques publiques auditionnait Matthieu Pigasse, président de Combat Media. L’homme d’affaires et ex haut-fonctionnaire français détient le groupe Combat Media qu’il a fondé en 2009. Le groupe possède notamment Radio Nova et le magazine Les Inrockuptibles. Se reve ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/05/2029

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