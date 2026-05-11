Financements privés des politiques publiques : audition de Matthieu Pigasse

Le 11 juin, la commission d’enquête du Sénat sur les financements privés des politiques publiques auditionnait Matthieu Pigasse, président de Combat Media. L’homme d’affaires et ex haut-fonctionnaire français détient le groupe Combat Media qu’il a fondé en 2009. Le groupe possède notamment Radio Nova et le magazine Les Inrockuptibles. Se reve ... ndiquant de gauche, Matthieu Pigasse souhaite combattre les idées d’extrême droite. Devant les sénateurs, il a assumé posséder des médias qui “font de la politique”. Il a défendu son modèle, qu’il a présenté comme rentable. Il a annoncé le lancement prochain d’une fondation, pour soutenir les initiatives qui défendent ses idées, et notamment dans les quartiers populaires. Enfin, il a affirmé qu’il souhaitait ouvrir un parc à thème sur l’Histoire de France. Revivez ces échanges.

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