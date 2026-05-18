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Loi d’urgence agricole : audition des syndicats agricoles

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Le 10 juin, la commission des affaires économiques du Sénat auditionnait les représentants de quatre syndicats agricoles sur le sujet du projet de loi d’urgence agricole. Les représentants de la FNSEA, de la Coordination rurale et des Jeunes agriculteurs ont salué le projet de loi porté par la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard. Tous ont rap ...

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Thématique

Politique

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