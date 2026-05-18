Loi d’urgence agricole : audition des syndicats agricoles

Le 10 juin, la commission des affaires économiques du Sénat auditionnait les représentants de quatre syndicats agricoles sur le sujet du projet de loi d’urgence agricole. Les représentants de la FNSEA, de la Coordination rurale et des Jeunes agriculteurs ont salué le projet de loi porté par la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard. Tous ont rap ... pelé les enjeux de concurrence avec les acteurs étrangers, mettant à mal la souveraineté alimentaire française et la survie du monde agricole. Ils ont appelé les sénateurs à prendre en compte leurs revendications, notamment sur le sujet de la gestion de l’eau, des prédations et de la ré-autorisation de pesticides interdits en France. De son côté, le porte-parole de la confédération paysanne a porté d’autres revendications. Fermement opposé à l’agriculture intensive et au modèle productiviste, il a appelé à une refonte de la PAC pour promouvoir l'agriculture paysanne et soutenir des modèles de production plus vertueux, moins consommateurs en eau et en engrais. Enfin, il a insisté sur la nécessité de construire les politiques agricoles en lien avec la population, afin d'éviter une fracture sociale entre agriculteurs et société civile.

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