“Zones grises de l’information” : audition de X France

Le 10 juin, la commission d’enquête du Sénat sur les “zones grises de l’information” auditionnait Laurent Buanec, directeur France du réseau social X. Ce dernier, anciennement connu sous le nom de Twitter, a été racheté par Elon Musk en 2022. Depuis, il est concerné par plusieurs procédures judiciaires en France et au niveau de l’Union euro ... péenne. En janvier 2025, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire contre X à la suite de plusieurs signalements sur de possibles biais algorithmiques et sur le fonctionnement de l’intelligence artificielle Grok, accusée de produire des deepfakes à caractère sexuel. En février 2026, les locaux parisiens de la plateforme ont été perquisitionnés. Les sénateurs ont interrogé son représentant sur la place faite à la lutte contre la désinformation sur X, ainsi qu’à la manière dont les contenus sont modérés. Laurent Buanec a défendu son modèle, qui, selon lui, défend la liberté d’expression. Revivez ces échanges.

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