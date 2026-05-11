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“Zones grises de l’information” : audition de X France

Le 10 juin, la commission d’enquête du Sénat sur les “zones grises de l’information” auditionnait Laurent Buanec, directeur France du réseau social X. Ce dernier, anciennement connu sous le nom de Twitter, a été racheté par Elon Musk en 2022. Depuis, il est concerné par plusieurs procédures judiciaires en France et au niveau de l’Union euro ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/05/2029

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