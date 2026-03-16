Dans les Pyrénées-Atlantiques, avec Frédérique Espagnac
1000 pays pour demain
1000 pays pour demain, le magazine qui nous entraîne à la rencontre de ceux et celles, entrepreneurs, ingénieurs, artisans ou encore designers qui innovent ou remettent au goût du jour des savoir-faire ancestraux de nos territoires. Tous excellent dans leur domaine et contribuent au dynamisme de leur "pays", tous se battent pour que vive le "Made in Fran... ce". Rebecca Fitoussi reçoit en fin d'émission un sénateur, élu de la région qui réagit aux reportages et met à l'honneur une entreprise de son choix .
Dans les Pyrénées-Atlantiques, avec Frédérique Espagnac
1000 pays pour demain
En Seine-Saint-Denis avec Fabien Gay
1000 pays pour demain
En Seine-et-Marne avec Anne Chain-Larché
1000 pays pour demain
Dans les Bouches-du-Rhône, avec Guy Benarroche
1000 pays pour demain