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1000 pays pour demain

Dans les Pyrénées-Atlantiques, avec Frédérique Espagnac

1000 pays pour demain, le magazine qui nous entraîne à la rencontre de ceux et celles, entrepreneurs, ingénieurs, artisans ou encore designers qui innovent ou remettent au goût du jour des savoir-faire ancestraux de nos territoires. Tous excellent dans leur domaine et contribuent au dynamisme de leur "pays", tous se battent pour que vive le "Made in Fran...

Publié le

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/04/2029

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