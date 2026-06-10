Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Annick Billon : "Le monde du travail décrit par la gauche n'est pas ce que je vois sur le terrain"

Hier, le Sénat a adopté le texte autorisant les fleuristes et les boulangers à travailler le 1er mai. Sujet sensible autour du seul jour férié, chômé et payé. Cette réforme avait ravivé des divisions politiques au sein de l’hémicycle le mois dernier et était devenue un symbole de la ligne politique défendue par le candidat (Renaissance) à la ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/09/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique