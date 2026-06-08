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Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du jeudi 9 juillet 2026

La justice peut-elle bouleverser une campagne présidentielle ? Mises en examen, condamnations ou procédures judiciaires rythment parfois la vie politique et interrogent le fonctionnement de notre démocratie. Quels effets ces affaires ont-elles sur les candidats, les partis et les électeurs ? Débat avec nos invités À l’approche d’une élection pré ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Alexandre Poussart

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/10/2026

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