Vers le chaos électoral ?

La justice peut-elle bouleverser une campagne présidentielle ? Mises en examen, condamnations ou procédures judiciaires rythment parfois la vie politique et interrogent le fonctionnement de notre démocratie. Quels effets ces affaires ont-elles sur les candidats, les partis et les électeurs ? Débat autour de la décision judiciaire de Marine Le Pen dans ... l'affaire des assistants parlementaires européens, avec nos invités : l’éditorialiste politique I24News Michael Darmon, le directeur de la rédaction de Politis Pierre Jacquemain et la directrice Opinion chez IPSOS-BVA Christelle Craplet.

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